Водитель иномарки погиб в ДТП на трассе под Томском

Томский Обзор / Фото: 26 ноября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

В произошедшем сегодня утром столкновении Nissan Cefiro и Scania погиб водитель легкового автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Напомним, инцидент произошел около 11.40 на Чекистском тракте. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение со встречным грузовиком.

В результате происшествия водитель легкового автомобиля погиб на месте. Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу: ул.Иркутский тракт, 78, кабинет 404, телефон 794-715.

Фото: 70.мвд.рф

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