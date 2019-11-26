В томской Точке кипения пройдет GameDev-сессия «Как создать компанию с миллиардным оборотом в игровой индустрии?»

26 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В субботу, 30 ноября, в томской «Точке кипения» (пр.Ленина, 26) пройдет «GameDev-сессия» для разработчиков игр, предпринимателей и заинтересованных специалистов. В рамках сессии состоится презентация best practice в игровой индустрии и работа с GameDev-проектами.

Как сообщают организаторы, в рамках сессии состоится презентация best practice в игровой индустрии и работа с GameDev-проектами.

Рынок мобильных игр уже несколько лет является одним из самых быстро растущих и привлекательным направлением для инвестиций и запуска стартапов. Томск на протяжении последних 10 лет прошел путь от появления отдельных команд к образовательным программам для GameDev-проектов, инициативе создания игровой индустрии в регионе и условий для роста стартапов.

В рамках сессии выступит Роман Малахов, директор по процессам компании Panzerdog — разработчика мобильных игр. Компания Panzerdog привлекла инвестиции от Mail.ru Games Ventures — инвестиционного подразделения Mail.ru Group в 2017 году, и разработала мобильный шутер Tacticool, который с января 2019 года установили 10 млн игроков, принеся компании более 12 млн долларов. Игра Tacticool вошла в шорт-лист премии «Лучшая игра 2019 года» в Google Play Market.

Роман Малахов поделится опытом работы в игровой индустрии, расскажет, что нужно команде стартапа, чтобы привлечь инвестиции, и каким должен быть продукт и его маркетинг, чтобы приносить компании больше 100 млн рублей в месяц. Участники сессии смогут показать свои GameDev-проекты и получить обратную связь.

К участию приглашаются: ИТ-компании с в2с-продуктами, разработчики игр, маркетологи, game-дизайнеры и программисты.

Встреча пройдет с 15.00 до 17.00.

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