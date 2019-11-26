В продукции колпашевского рыбозавода выявили превышение ртути

Томский Обзор / Фото: 26 ноября 2019 // Фото: Rsn.tomsk.ru

Управление Россельхознадзора в ходе плановой проверки выявило превышение предельно допустимой концентрации ртути в рыбе, используемой для производства продукции ООО «Колпашевский рыбозавод», сообщает пресс-служба ведомства.

«Так, в леще мороженом, при норме массовой доли ртути не более 0,3 мг/кг, фактически установлено 0,42 мг/кг; в налиме мороженом, при норме не более 0,6 мг/кг, фактически установлено 1,4 мг/кг; в карасе мороженом, при норме не более 0,3 мг/кг, фактически установлено 0,59 мг/кг; в язе мороженом, при норме не более 0,3 мг/кг, фактически установлено 0,32 мг/кг», — говорится в сообщении.

Продукция с наличием ртути помещена на изолированное хранение на предприятии до принятия решения. Проведен повторный комиссионный отбор проб.

Также в 2019 году предприятие запустило в переработку 218 тонн мороженой речной рыбы, выловленной на территории Томской области. При этом все сырье оформлено, как «собственное производство».

«Входящее сырье на предприятие оформляли и должностные лица ОГБУ „Колпашевское межрайонное ветеринарное управление“, внося сведения в ФГИС „Меркурий“ по бумажному ветеринарному сопроводительному документу (ВСД). Впоследствии установлено, что бумажных ВСД не существовало, а Департамент охотничьего и рыбного хозяйства определил объем вылова предприятию в 67 тонн. Сопоставляя сведения ФГИС „Меркурий“ и объем квоты на добычу, можно сделать вывод о возможной легализации незаконно добытой рыбы (151 тонна)» — говорится в сообщении.

По данным фактам была создана межведомственная группа, приступившая к контрольно-надзорным мероприятиям.

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