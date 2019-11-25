В Томске движение автобусного маршрута № 12 продлено до ул. Мостовой

25 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

Администрация Томска совместно с перевозчиком приняли решение о продлении маршрута до ул. Мостовой, где находятся ряд социальных объектов, гостиницы и производственные базы, сообщает пресс-служба администрации города.

Автобусы 12-го маршрута начинают работу с остановки «Садовое общество «Весна» в 6.50, 7.15, 7.35 и 16.60, с ул. Мостовой – в 8.00, 8.20, 8.40 и 17.30. Ежедневно на линии курсируют 24 автобуса.

Контролируют соблюдение перевозчиками условий муниципального контракта инспекторы «Центра организации и контроля пассажироперевозок». За ноябрь текущего года они провели 16 проверок линейного контроля.

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