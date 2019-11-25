«Томскнефть» — лидер природоохранной деятельности в России

25 ноября 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

«Томскнефть» приняла участие в 15-м конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России». Копилка наград предприятия пополнилась очередным дипломом победителя в номинации «За экологическую ответственность».

Определяя лучших, конкурсная комиссия учитывает целый ряд показателей, оценивает, насколько в предприятиях развита экологическая культура. В «Томскнефти» вопросы экологии являются приоритетными.

— Если говорить о природоохранной деятельности, то из года в год мы стараемся улучшать результаты этой работы. За последнее время удалось заметно продвинуться в таком направлении, как восстановление водных биологических ресурсов. Два года подряд наше предприятие награждается дипломом «Хранитель кедровых лесов Югры», — рассказывает заместитель генерального директора «Томскнефти» по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Дмитрий Щепотин.

Бережное отношение к природе — это важная составляющая корпоративной стратегии и социальной политики «Томскнефти». Вот и на следующий год предприятие планирует достичь новых рубежей.

— Мы уже решили вопрос утилизации бурового шлама, построив первый в Томской области специализированный шламонакопитель, — уточнил Дмитрий Иванович. — Теперь на очереди нефтешламы. Из существующих технологий хотим остановиться на термическом способе уничтожения таких отходов. Они сжигаются в специальных установках, одну их которых мы планируем испытать в 2020 году на Советском месторождении.

«Томскнефть» побеждает в конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России» второй год подряд. Столь высокая награда демонстрирует стремление предприятия постоянно повышать свою экологическую культуру. И здесь заслуга не только сотрудников блока промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Свой вклад в большое дело вносит каждый работник.

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