LOCUS запускает «Арт-маркет» в Томске

Томский Обзор / Фото: 25 ноября 2019 // Фото: Vk.com/locusgallery

В галерее современного искусства LOCUS, располагающейся на базе культурного пространства FLAT, запустили онлайн-магазин «Арт-маркет», предлагающий томским художникам возможность свободно продавать и приобретать объекты искусства, сообщают организаторы в группе ВКонтакте.

В каталоге товаров эксклюзивные авторские работы: живопись, графика, принты, мерч и много другое. В разделе мы представили 36 товаров с ценовым диапазоном от 150 до 4500 ₽. Организаторы отмечают, что каталог будет регулярно пополняться. Следить за обновлениями можно по хэштегу #маркет@locusgallery.

«Мы развиваем проект как онлайн-маркет произведений искусства, чтобы с вашей помощью финансово поддержать локальных художников. Просматривайте раздел товаров, задавайте вопросы в сообщения группы и приобретайте объекты искусства! Вы поможете нам, если поделитесь этой записью на стене», — сообщают организаторы.

Все, кто хочет продать свою работу через «Арт-маркет» могут обратиться к администратору.

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