В Томске пройдет пикет за решение климатических проблем

Томский Обзор / Фото: 25 ноября 2019 // Фото: vk.com/tomskforclimate

В пятницу, 29 ноября, в Томске состоится первый массовый пикет за решение экологических проблем города и региона, влияющих на глобальное потепление климата.

Акция организуется томским отделением международного молодёжного экологического движения Fridays For Future («Пятницы за будущее»), вдохновлённого известной 16-летней шведской эко-активисткой Гретой Тунберг, которая в сентябре этого года выступила в ООН, обвинив мировые правительства в игнорировании климатических проблем.

В этот день уличные акции пройдут в нескольких городах России и в сотнях по всему миру.

Организаторы планируют обратить внимание властей Томска и области на проблемы климатического кризиса и потребовать принять меры по их решению. Участники требуют решить проблемы мусора и раздельного сбора отходов, ужесточить нормы по фильтрации отходов промышленных предприятий и электростанций города и области, перевести маршрутный общественный транспорт на газовое топливо, ужесточить экологические нормы при добыче газа и нефти в Томской области, обязать регион оперативно тушить лесные пожары и уменьшить объёмы вырубки леса. А также требование упоминать повестку о проблемах изменения климата на городских и региональных заседаниях, собраниях, мероприятиях.

Пикет был согласован Администрацией Томска 19 ноября и уже был поддержан несколькими экологическими организациями, такими как «Чистый мир», «Зелёный луч», «Защитим Томскую тайгу», «Батарейки Сдавайтесь! Томск», а также первым в городе zero-waste магазином «Два лимона» и экологическими движениями Томского государственного университета.

Собрание пройдёт в сквере на перекрёстке улиц Фрунзе и Красноармейская у кафе «Пицце-Рио» в 16.00 и продлится один час.

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