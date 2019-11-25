В селе Березкино Томской области появился интернет «Ростелекома»

25 ноября 2019 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

С 22 ноября «Ростелеком» начал подключение к интернету жителей села Березкино Томской области, где проживает менее пятисот человек. До этого времени у них не было возможности пользоваться домашним интернетом.

«Интернет в Березкино пришел благодаря федеральной программе устранения цифрового неравенства. Летом мы запустили здесь бесплатную точку доступа Wi-Fi, для чего было построено 9,6 километров оптоволоконной линии связи от села Зоркальцево. До конца года мы организуем еще 4 таких точки в селах Торбеево, Крутоложное, Калмаки и Куяново Первомайского района, после чего планируем подключение местных жителей к домашнему интернету», — поделился директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Благодаря работам, которые провел оператор, селяне могут не только получать информацию из всемирной сети, но и смотреть интерактивное телевидение Wink с функцией записи программ, паузы и перемотки видеоконтента. На данный момент Wink доступен в 135 малых населенных пунктах региона.

Сервис Wink открывает доступ к более чем 200 каналам и 2 тысячам фильмов и сериалов, которые можно скачать в приложении и смотреть даже там, где нет интернета. Цифровое телевидение доступно под одной учетной записью на 5 разных устройствах: мобильных гаджетах с iOS/Android, в SmartTV, а также в приставках AppleTV и AndroidTV и на портале wink.rt.ru.

Получить дополнительную информацию, оставить заявку на подключение жители Томской области могут на сайте www.tomsk.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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