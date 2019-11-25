В Томске временно закрыли бильярдную на Говорова

25 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Томские приставы опечатали заведение кафе-бильярдной, в которой продавали алкоголь без лицензии, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Нарушения выявил Комитет по лицензированию. В кафе на ул. Говорова специалисты выявили нарушение: торговля алкогольной продукцией производится без лицензии и сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота.

Суд счел, что нарушения могут причинить вред здоровью и постановил приостановить деятельность заведения на 60 суток с конфискацией алкогольной продукции. Судебные приставы выехали в кафе и опечатали электрощитовую, газовые баллоны для подачи напитков, входные двери.

Исполнение административного наказания по решению суда может быть прекращено до истечения 60-дневного срока в случае досрочного устранения нарушений.

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