«Томь» на выезде уступила «Ротору»

Томский Обзор / Фото: 25 ноября 2019 // Фото: vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 23 ноября, в Волгограде прошел матч 25 тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2019-2020 в рамках которого местный «Ротор» принимал «Томь», сообщается на сайте томской команды.

Хозяева опля открыли счет на 20 минуте матча. Азат Байрыев головой отправил мяч в ворота томичей. Ближе к концу матча, на 85 минуте после подачи с левого угла штрафной в исполнении Дениса Ткачука никем неприкрытый Камиль Муллин головой отправил мяч в ближний угол. В результате счет закончился со счетом 2:0.

По итогам 25 туров томская команда занимает 10 место в турнирной таблице ФНЛ.

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