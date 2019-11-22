Северчанина оштрафовали за оскорбительные смс бывшей супруге

Томский Обзор / Фото: 22 ноября 2019 // Фото: Pixabay.com

Жителя Северска привлекли к административной ответственности за оскорбление бывшей супруги, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Поводом для обращения в прокуратуру стало оскорбительное смс-сообщение с «грубой нецензурной бранью». Мужчина написал сообщение из-за того, что женщина отказала ему в общении с их ребенком в ее квартире.

По итогам проверки в отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере одной тысяче рублей.

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