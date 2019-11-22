Подрядчик построит реактор БРЕСТ-300 на СХК за 26,4 млрд рублей

22 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, Северск, Томская область) выбрало генеральным подрядчиком строительства реакторной установки «БРЕСТ-300» в рамках проекта «Прорыв» АО «Концерн Титан-2», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на документы с сайта закупок ГК «Росатом» (все компании подконтрольны госкорпорации).

Согласно графику выполнения работ, лицензию на строительство планируется получить в конце декабря 2019 года, работы по проекту должны быть завершены в 2026 году.

Стоимость договора составляет 26,368 млрд руб. (с НДС).

Как сообщалось, Главгосэкспертиза одобрила проект в декабре 2018 года.

«Прорыв» — проект строительства опытного демонстрационного энергетического комплекса, стартовал в 2011 году. Его цель — создание ядерно-энергетического комплекса. Проект предполагает строительство на базе СХК трех очередей: модуля фабрикации/рефабрикации топлива, АЭС с реактором «БРЕСТ-300» и модуля переработки отработавшего ядерного топлива.

Холдинг «Титан-2» выступает генподрядчиком на сооружении новых энергоблоков Ленинградской атомной станции. Организациями холдинга осуществляются все общестроительные, монтажные и электромонтажные работы на стройплощадке. Холдинг является основным подрядчиком на строительстве АЭС «Ханхикиви 1» в Финляндии, АЭС «Аккую» в Турции. В декабре 2017 г. АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в ГК «Росатом») приобрел 50% голосующих акций «Концерна Титан-2». Сумма сделки составила 0,5 млрд рублей.

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