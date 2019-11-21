Пожилой мужчина попал под колеса иномарки в Томске

Томский Обзор / Фото: 22 ноября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 22 ноября, в Томске под колеса иномарки попал 60-летний пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.00 на ул.Красноармейской, 103. По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. С травмами пешеход доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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