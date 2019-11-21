18+
18+

Пожилой мужчина попал под колеса иномарки в Томске

Происшествия, Томские новости, авария ДТП врезались пострадали сводка происшествий дорожная обстановка попал авария на Красноармейс Пожилой мужчина попал под колеса иномарки в Томске

Сегодня, 22 ноября, в Томске под колеса иномарки попал 60-летний пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.00 на ул.Красноармейской, 103. По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. С травмами пешеход доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Тэги/темы:
Комментарии для сайта Cackle