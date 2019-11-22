В Томске начался монтаж елки на Ново-Соборной

22 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Ульяна Беляева

В Томске начался монтаж главное городской елки на Ново-Соборной площади. Дерево установят и украсят до 12 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

Елку, высотой с 8-этажный дом, украсят 750 сверкающих звезд и шаров. Совокупная длина новогодних гирлянд 6150 метров, всего 190 нитей. Вокруг елки установят резной ледяной цоколь.

Открытие городской елки запланировано на 21 декабря. В этот день для томичей будет организован большой праздник «Елка-2020. Томск встречает Новый год!».

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