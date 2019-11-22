В томской «Точке кипения» пройдет семинар по коммуникации в области технологического предпринимательства

22 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Завтра, 23 ноября в «Точке кипения — Томск» пройдет практический семинар на тему «Коммуникации в мире технологического предпринимательства: от цифрового этикета до PR», сообщают организаторы.

Семинар состоится с участием Марии Подлесновой, руководителя проекта Rusbase — независимого издания о технологиях и бизнесе, организатора мероприятий и создателя сервисов для предпринимателей, инвесторов и корпораций.

Участники семинара обсудят сервисы и коммуникационные проекты для технологического сектора, которые позволяют построить долгосрочные отношения между участниками.

К таким сервисам можно отнести:

— как применять новые технологии в бизнесе-успешные практики в новых секторах

— сервисы для поиска инвесторов

— специализированные базы данных

— информация обо всех публичных венчурных сделках и игроках индустрии

— карта спроса на стартапы и создателей новых технологий

— ключевые события для предпринимателей и инвесторов

— образовательные программы в области бизнеса и технологий

— поиск надежных поставщиков бизнес-услуг

— карты новых технологических областей (например, карты искусственного интеллекта), рейтинги, специализированные конференции и спид-дейтинги



Семинар ориентирован на руководителей технологических компаний, директоров и специалистов по маркетингу, PR, GR, инвестициям и развитию, а также сотрудников СМИ и медиапроектов, освещающих бизнес и технологии.

Время и дата проведения: 23 ноября 14:00 — 16:00 часов.

Место проведения: пространство коллективной работы «Точка кипения — Томск» (пр. Ленина, 26, 2 этаж, вход с ул. Аркадия Иванова).

Для участия в мероприятии необходима регистрация по ссылке.

Мария Подлеснова — основатель и CEO Rusbase — независимое интернет-издание про технологии и бизнес. Пишет для предпринимателей, а также организует ряд профессиональных мероприятий под брендом TechDaysRussia.

Руководитель Big Data Hub by Deworkacy— профессиональное сообщество участников рынка больших данных и технологий искусственного интеллекта с собственной площадкой в центре Москвы.

Ментор Skolkovo Startup Academy — специальная образовательная программа (5 мес.) для предпринимателей в рамках Московской Бизнес-школы Сколково.

Тэги/темы: