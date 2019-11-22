Томские депутаты предлагают разрешить тратить маткапитал на фермерство и адаптацию детей-инвалидов

Томский Обзор / Фото: 22 ноября 2019 // Фото: Pixabay.com

Депутаты Законодательной думы Томской области поддержали расширение перечня направлений использования регионального материнского капитала, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу парламента.

«Законопроектом предлагается предоставить возможность семьям направлять средства маткапитала на ведение личного подсобного хозяйства и оплату товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения позволят использовать материнский капитал на приобретение средств реабилитации, не входящих в перечень, утвержденный правительством Российской Федерации.

«Улучшение жилищных условий продолжает оставаться наиболее востребованным направлением расходования средств маткапила. Но иногда семьям приходится решать иные важнейшие задачи, поэтому новые возможности должны стать востребованными», — цитирует пресс-служба председателя комитета по труду и соцполитике Леонида Глока.

В Томской области средства регионального материнского капитала в размере 100 тыс. рублей полагаются семьям с тремя и более детьми. На данный момент их можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования для детей, а также на их лечение.

В 2018 году 1 тыс. 747 семей получили сертификат на региональный материнский капитал.

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