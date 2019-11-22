В Томске за долги арестовали автосервис и гостиничный бизнес

22 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Томские судебные приставы наложили арест на гостиницу и автосервис. Владелец бизнеса задолжал партнеру 11 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Чтобы добиться выплаты долга, партнер обратился с соответствующим иском в суд. В ходе рассмотрения дела суд вынес решение о наложении ареста на имущество в пределах цены иска: здания и земельные участки под ними. Данная мера не позволит должнику продать или передать имущество, пока идет процесс.

В обеспечение иска сотрудниками отдела судебных приставов по Советскому району были арестованы гостиница с сауной и автомастерские – всего четыре здания с земельными участками. Имущество оставлено на ответственное хранение должнику с правом пользования.

В случае, если суд вынесет решение о выплате задолженности, недвижимость будет направлена на реализацию. Помимо выплаты 11-миллионного долга данная мера поможет взыскать, прежде всего, налоговые платежи в размере 120 000 рублей, а также более 1 000 000 рублей в пользу организации, по отношению к которой предприниматель не исполнил договорные обязательства.

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