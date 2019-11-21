В Томске начался монтаж ледовой горки на Ново-Соборной

В Томске в главном ледовом городе на пл.Ново-Соборной устанавливают две горки – ледовую и деревянную. Позже здесь смонтируют лабиринт, ледовую чашу-ловушку, фигуры-символы Нового года и елку.

Как сообщает пресс-служба мэрии, высота устанавливаемой ледовой горки - 5 метров. Высота скатов – 3 метров, длина – 16 метров. Все сооружение будет подсвечены светодиодной лентой синего и белого цвета, а вся композиция оформлена в стиле сказки «Золотая рыбка».

На следующей неделе начнется установка большой деревянной горки. Общая высота конструкции – 4,6 метра.

В ближайшее время ледовые горки и городки установят во всех районах города: в Ленинском районе – по ул.Интернационалистов, 12 и на пр.Ленина, 217, в сквере Ворошилова, в Кировском районе - сквере ССО (ул. Красноармейская, 122), в Буфф-саду, в с.Тимирязевское и с.Лоскутово, в Октябрьском районе - у ДК Авангард, на Белом озере и в п.Светлый. В Советском районе помимо Новособорной, ледовые объекты откроются в Городском саду.

Тэги/темы: