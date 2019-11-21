С начала года томичи заплатили почти 3 млрд рублей налогов на доходы физлиц

Томский Обзор / Фото: 21 ноября 2019 // Фото: PIxabay.com

За неполные 11 месяцев 2019 года в бюджет Томска поступило около 3 млрд. рублей по налогу на доходы физлиц, сообщает пресс-служба мэрии.

По данным на 20 ноября 2019 года в городской бюджет мобилизовано налога на доходы физических лиц в сумме 2,9 млрд. руб., что составило 103% к уровню прошлого года (увеличение на 89 млн. руб.).

Годовые плановые назначения по налогу исполнены на 85%. В налоговых доходах городского бюджета поступления НДФЛ занимают 54 %, при этом в местный бюджет поступает только 25% НДФЛ, собранного с территории, большая часть налога уплачивается томичами в областной бюджет.

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