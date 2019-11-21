В Томске дронов учат охотиться за беспилотниками-шпионами

Томский Обзор / Фото: 21 ноября 2019 // Фото: Pixabay.com

Сотрудники Томского госуниверситета совместно с промышленным партнёром — АО «НИИПП» — разработали аппаратно-программный комплекс для охоты за беспилотниками, занимающимися шпионажем. Дрон-сторож действует автономно и способен блокировать каналы управления дрона-шпиона, сообщает пресс-служба вуза.

«Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в последнее время становятся всё более доступными. Это приводит к учащению случаев промышленного шпионажа, растёт количество хулиганств с использованием БПЛА, — объясняет декан ФИТ Станислав Шидловский. — Методы, которые применяются для решения данных проблем, пока технически несовершенны: это либо нейтрализация „шпиона“ атакующим дроном с ручным управлением, либо специально обученные для охоты птицы».

Коллективу лаборатории высокопроизводительных реконфигурируемых систем ФИТ с коллегами из АО «НИИПП» удалось решить сложную техническую задачу и создать универсальное решение для борьбы с несанкционированным вторжением БПЛА. В рамках прикладных научных исследований был разработан аппаратно-программный комплекс, который включает наземную и воздушную части. Каждая из них оборудована специальными датчиками для получения информации об окружающей обстановке и средствами обработки информации.

«Изюминкой» в данном случае является то, что все вычисления проводятся на борту летательного аппарата, — рассказывает Станислав Шидловский. — Техническая сложность заключалась в том, что на борту дрона нужно было разместить много оборудования (устройство захвата, вычислители для обработки больших объёмов информации, сенсоры и элементы питания) при том, что его подъёмная мощность невелика. Для сравнения, у беспилотных автомобилей «электроника» и прочие средства автономного управления занимают целый багажник. В нашем случае решить задачу удалось за счёт специального алгоритмического решения и построения гибридной архитектуры вычислителя».

Воздушная часть дрона-«охотника» обнаруживает, идентифицирует и отслеживает нарушителя по специальным каналам (визуальному, тепловизионному и другим). В силу того, что отдельные части БПЛА нагреваются довольно сильно, их легко отличить от птиц. После определения цели перехватчик может воздействовать на нарушителя разными способами: блокировать его каналы управления, если они присутствуют, либо выстрелить специальной сеткой и затем транспортировать в нужное место.

Если шпион имеет большие габариты и вес, после блокировки в воздухе его спускают на землю с помощью парашюта. Затем в место посадки подъезжает наземная часть, которая представляет собой роботизированную платформу на гусеничном ходу, и производит захват нарушителя с помощью манипулятора с последующим перемещением его в нужную точку. В настоящее время разработчики проводят испытания новой системы.

Летающий «сторож» предназначен для пресечения промышленного шпионажа на территории предприятий атомной и машиностроительной промышленности, ТЭК и других. Его функционал также может найти применение на службе в полиции и у отделов специального назначения.

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