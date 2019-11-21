Томские работодатели предоставили 70% данных о вакансиях через электронный сервис

Томский Обзор / Фото: 21 ноября 2019 // Фото: pixabay.com

С начала 2019 года в службу занятости работодатели Томской области предоставили информацию о 49 тысячах рабочих мест, из них 34 тысячи вакансий заявлены через интерактивный портал, сообщает пресс-служба обладминистрации.

С каждым годом компании все более активно сотрудничают с Центрами занятости Томской области, взаимодействуя через портал rabota.tomsk.ru, где информация о возникающих вакансиях размещается в режиме онлайн. В 2019 году через электронный сервис заявлено на 23% больше рабочих мест, чем в предыдущем 2018-м.



«Сотрудники службы занятости проверяют сведения на соответствие и полноту данных, а затем публикуют на портале описание вакансии по специально разработанному стандарту. Также работодатели могут пригласить специалистов к себе в компанию, чтобы получить консультацию и помощь в создании личного кабинета», — сообщила начальник департамента труда и занятости населении Томской области Светлана Грузных.



Она уточнила, что на портале работодатели могут ознакомиться с резюме 6,5 тысячи соискателей, ищущих работу, и пригласить их на собеседование.

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