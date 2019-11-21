Суд решил взыскать с осужденного экс-главы ипотечного агентства Томской области еще 90 млн руб убытков

21 ноября 2019 / Томский Обзор

Арбитражный суд Томской области решил привлечь экс-директора ОАО «Региональное ипотечное агентство Томской области» (РИАТО) Александра Буянова к субсидиарной ответственности, взыскав с него 89,017 млн рублей в дополнение к взысканным ранее Кировским районным судом Томска 396 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Суд рассмотрел заявление конкурсного управляющего Андрея Саранина, который намеревался взыскать с Буянова 538 млн рублей убытков, основываясь на вступившем в силу приговоре Кировского районного суда. Однако арбитражный суд пришел к выводу, что заявитель пытается взыскать сумму убытков повторно, «что противоречит закону и приведет к возникновению неосновательного обогащения со стороны департамента финансов Томской области».

При этом суд считает основанным и доказанным размер убытков в размере 89,016 млн рублей — это сумма причиненного ипотечному агентству ущерба в виде уменьшения и утраты имущества РИАТО, за счет которого частично были погашены требования департамента финансов по договору о предоставлении государственной гарантии региона.

«Наличие указанных убытков находится в прямой причинно-следственной связи между недобросовестными и противоправными действиями Александра Буянова, подтвержденными приговором по уголовному делу, и наступлением имущественного вреда ОАО „РИАТО“. С учетом изложенного, с Буянова в пользу РИАТО подлежат взысканию денежные средства в сумме 89,016 млн рублей», — резюмировал суд.

Ранее сообщалось, что РИАТО строило коттеджный поселок «Снегири». Агентство для финансирования проекта выпустило облигации, обеспечив их гарантией Томской области в размере 507,5 млн рублей.

В 2012 году МВД по Томской области возбудило уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями со стороны Буянова (с мая 2012 года отстранен от должности). Дело было возбуждено по результатам проверки соблюдения законодательства при строительстве поселка «Снегири». Результатом злоупотреблений со стороны руководства компании явилось резкое ухудшение финансового состояния РИАТО и, как следствие, взыскание с бюджета Томской области денежных средств в сумме 69 млн рублей на погашение облигаций.

В сентябре 2017 года Кировский районный суд приговорил Буянова к четырем годам колонии общего режима. Кроме того в ноябре 2018 года тот же суд решил взыскать с него в пользу государства 396 млн рублей убытков, возникших у региона в связи с выплатами по облигационному займу как гаранта по обязательствам РИАТО.

В настоящее время ОАО «РИАТО» находится в стадии банкротства — в отношении компании открыто конкурсное производство.

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