Томичей приглашают поучаствовать в опросе о критериях отбора при выборе работы

21 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Томский госуниверситет совместно с департаментом труда и занятости населения Томской области запустили онлайн-опрос, посвященный критериям отбора, которыми пользуются томичи при выборы работы.

Опрос включает около 10 вопросов, среди которых: «Сколько бы вы хотели зарабатывать?», «Что имеет наибольшее значение при выборе работы?» и «В каком способе организации труда вы бы хотели работать?».

Как отмечают организаторы, полученные данные помогут работодателям улучшить условия труда и грамотно рассказать о своей организации тем людям, которые откликаются на вакансии.

Пройти опрос можно здесь.

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