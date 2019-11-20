Томская полиция проверяет видео, где автоинспектор игнорирует драку

20 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Управление МВД по Томской области инициировало проверку в связи с появлением в интернете видеоролика, на котором сотрудник ДПС не обращает внимания на драку, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылку на пресс-службу ведомства.

«По факту информации, размещенной в сети, сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой, если будет установлено, что сотрудник в нарушение инструкций не принял мер по устранению правонарушения, он будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», — сказал собеседник агентства.

В среду в томском сегменте соцсетей появился видеоролик, на котором несколько мужчин избивают человека, а рядом стоит сотрудник ДПС и не реагирует на происходящее. Автор видео утверждает, что инцидент произошел у одного из развлекательных заведений города, пострадало двое мужчин.

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