ТУСУР и германский университет им. Отто фон Герике откроют магистерскую программу двойных дипломов

20 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и Магдебургский университет Отто фон Герике (Германия) договорились о реализации совместных разработок и открытии программы двойных дипломов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу томского вуза.

Стороны провели переговоры на площадке германского университета, вузы будут вести совместную научную работу в области радиофотоники и микроволновых систем для медицинской техники. Магистерская программа будет открыта в области микроволновых систем, радиофотоники для медицинской и другой электроники — проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по указанным областям.

«В настоящее время готовится соглашение о научно-образовательном сотрудничестве и реализации программы двойных дипломов, подписание которого намечено на начало 2020 года», — говорится в сообщении.

ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.

Магдебургский университет Отто фон Герике — один из самых молодых университетов Германии, основан в 1993 году. Студенты обучаются на 9 факультетах по различным направлениям гуманитарных и естественных наук.

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