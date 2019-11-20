Томские ученые разработали способы сделать дизельное топливо экологичней

Томский Обзор / Фото: 20 ноября 2019 // Фото: Pixabay.com

Ученые Томского госуниверситета, совместно с московским промпартнером разработали новые способы и экстракт-агенты для очистки дизельного топлива от серы и ароматический соединений, сообщает пресс-служба вуза.

Предлагаемые подходы позволяют снижать количество токсичных веществ, которые образуются в выхлопных газах. Основное применение разработка может найти на малых нефтеперерабатывающих заводах и для производства топлива, соответствующего экологическим стандартам «Евро 5» и «Евро 6».

В последние годы в России существенно ужесточились требования к качеству дизельного топлива. С января 2016 года на все ввозимые в РФ автомобили действует экологический стандарт «Евро 5», который задает требования к токсичности выбрасываемых в воздух веществ и утверждает нормы по их содержанию в выхлопных газах. Это же требование распространяется на продукты нефтепереработки, которые Россия экспортирует в другие страны. Поэтому в рамках ФЦП государством была поставлена задача разработать эффективные, но вместе с тем рентабельные методы очистки «дизеля» от серы и полиароматических углеводородов.

«Традиционно применяемые методы гидроочистки имеют свои ограничения, — рассказывает руководитель проекта, старший научный сотрудник ИТЦ СФТИ Олег Андриенко. — Во-первых, это сложное технологическое оборудование и процесс, требующий высоких температур и большого количества водорода. Он имеет достаточную рентабельность только при больших объемах переработки, в связи с чем его очень проблемно применять на нефтеперерабатывающих заводах малой мощности. Во-вторых, не все сероорганические соединения, содержащиеся в нефти и нефтепродуктах, легко поддаются такой переработке, в связи с чем при достижении определенной концентрации остаточной серы процесс замедляется и далее становится слишком затратным».

Сотрудники Инновационно-технологического центра разработали два новых способа для снижения концентрации серы и ароматических соединений в дизельном топливе. Один — с использованием экстрагентов, второй — тоже экстракционный, но с предварительным фотокаталитическим окислением серосодержащих соединений для повышения эффективности процесса. Наряду с этим, в рамках проекта ФЦП, для тяжелых нефтей и нефтепродуктов химики разработали методы окислительного каталитического обессеривания с последующим выделением продуктов окисления для их дальнейшего целевого использования.

Сульфоны и сульфоксиды, полученные при окислении нефтяных сульфидов, обладают широким спектром ценных свойств и областей применения, в частности, нефтяные сульфоксиды являются эффективными флотореагентами и экстрагентами при извлечении редких и благородных металлов, могут применяться в качестве лечебных препаратов для крупного рогатого скота, функциональных добавок в полимерном и резино-техническом производстве.

Как отмечают в пресс-службе, созданные подходы просты по технологии, требуют меньших затрат энергии, при этом являются более безопасными для экологии. Новые способы и продукты можно использовать на заводах с относительно малыми объемами переработки, а также для снижения содержания серы в нефтепродуктах после гидроочистки до требуемых стандартов.

«Лабораторный цикл исследований завершен. Теперь нам предстоит проверить работоспособность технологической цепочки на относительно большом стенде, который мы создали, — говорит Олег Андриенко. — В процессе работ были созданы объекты интеллектуальной собственности. Это представлено четырьмя патентами и тремя ноу-хау. Лицензии на их использование, вероятно, должны быть переданы промышленному партнёру. Основное применение разработка может найти для малых нефтеперерабатывающих заводов и в производстве дизельного топлива класса «Евро-5» и «Евро 6».

Над проектом химики работали три года, разработку новых методов облагораживания топлива финансировало Минобрнауки РФ.

Тэги/темы: