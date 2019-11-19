Девять «лишних» волков застрелят в Парабельском районе Томской области, где неизвестные хищники нападали на скот

Томский Обзор / Фото: 19 ноября 2019 // Фото: Pixabay.com

Численность волков в Парабельском районе Томской области превысила допустимую, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на председателя комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Максим Даниленко.

«Выдано разрешение на отстрел девяти особей волка в Парабельском районе, так как их плотность на 1 тыс. га превышает допустимую. Это планируется сделать до 31 декабря», — сказал Даниленко.

По данным облдепартамента, всего на начало текущего года в регионе насчитывалось 410 волков.

«Численность этих хищников растет, волки к нам заходят из Новосибирской и Омской областей в поисках пищи», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что с 1 января в Томской области начнется подсчет диких животных, новые данные предполагается получить в марте 2020 года.

Как сообщалось, в сентябре–октябре на скот в селе Старица Парабельского района Томской области начали нападать неизвестные животные, местное население утверждало, что во всем виновата волчья семья. В сумме жители села лишились 10 овец, 9 гусей, двух кроликов и двух уток.

Прибывшие в село охотники не смогли выследить хищников. С того времени нападения на скот прекратились.

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