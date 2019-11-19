Паромная переправа в Колпашеве работает в тестовом режиме

19 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Сегодня, 19 ноября, в Томской области возобновила работу паромная переправа через Обь в Колпашевском районе, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В связи с ледоставом речники провели все мероприятия по расчистке водного пути и причалов ото льда. Сегодня переправа работает в тестовом режиме, а с 20 ноября паромное сообщение возобновляется с 6 до 22 часов. Частота перевозок будет зависеть от наполняемости», — сообщил руководитель отдела ГО, ЧС и безопасности населения администрации Колпашевского района Евгений Комаров.

Напомним, 12 ноября власти Колпашевского района предупредили жителей региона о сбоях в работе переправы, а 14 ноября паромное сообщение через Обь было приостановлено в связи с погодой и процессом ледообразования на реке.

Специалисты областной комиссии по ЧС напоминают любителям зимней рыбалки об опасности выхода на лед в данный период и призывают соблюдать меры безопасности.

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