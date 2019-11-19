Томских учителей приглашают принять участие в конкурсе Выготского

Томский Обзор / Фото: 19 ноября 2019 // Фото: Konkurs.rybakovfond.ru

Вчера, 18 ноября, стартовал конкурс им.Л.С.Выготского для педагогов дошкольного образования, организованный Рыбаков Фондом.

Всероссийский конкурс им.Л.С. Выготского нацелен на поиск и поддержку творческих специалистов дошкольного образования, способных разрабатывать, применять и распространять современные педагогические практики. Миссия конкурса – создать среду для обмена опытом и сильное сообщество специалистов дошкольного образования, ориентированного на ребенка.

Участвовать в конкурсе могут педагоги дошкольного образования и студенты, обучающиеся по направлениям «педагогические науки» и «гуманитарные науки». Для участия необходимо рассказать о своей профессиональной практике и записать двухминутное видео, иллюстрирующее работу. Студентам нужно написать эссе на тему «Детский сад, в котором я хочу работать», а также предложить решение одного из педагогических кейсов.

По итогам оценки заявок 266 победителей конкурса получат поддержку Рыбаков Фонда – денежные призы и возможность профессионального роста. Так, 80 лучших педагогов и 20 студентов в июле 2020 года поедут в Москву на Летнюю школу – интенсивную программу развития. Для 20 педагогов впервые будет организована Всероссийская Лидерская школа: они смогут усилить свои лидерские и организаторские качества, чтобы развивать сообщество профессионалов-единомышленников в своем селе, городе, регионе. Еще 20 педагогов будут приглашены на хакатон «ПРОдетей», чтобы вместе найти ответы на главные вызовы, которые стоят перед современным дошкольным образованием.

Кроме того, победителей ждет поездка на профессиональные конференции и образовательный туры для изучения лучших практик дошкольного образования. Еще одной возможностью будет участие в обучении по независимой оценке качества «Детский сад для детей» на цифровой платформе. Все представленные возможности разработаны инициативой Рыбаков Фонда «Университет детства».

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте.

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