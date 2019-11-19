Томичей приглашают на «Мамины пироги»

Томский Обзор / Фото: 19 ноября 2019 // Фото: pixabay.com

В воскресенье, 24 ноября, в БКЗ Томской филармонии (площадь Ленина, 12а) пройдет семейный праздник «Мамины пироги», посвященный Дню Матери, сообщает пресс-служба Фонда имени Алены Петровой.

В этом году на столах будут стоять кулинарные изделия на любой вкус от известных в Томске кондитерских, а также выпечка, приготовленная руками мам и ароматное «мамочкино варенье».

Детей и взрослых ждут разнообразные, фотовыставка, концертная программа от лучших танцевальных коллективов города (ЮДИ, Expromt и др.). Шоу музыкальных пузырей «Юлёк Пузырек» покажет новое волшебное представление, а ростовые куклы от «Потапыча» и клоун Лепа Сосискин приготовят праздничные сюрпризы.

Кроме того, к участию приглашаются кондитерские и профессиональные кулинары. Для этого необходимо испечь пирог и передать его организаторам. Десерт отдадут за пожертвование на празднике. Важно: принимаются только сладкие кулинарные изделия (ягодные, фруктовые).

«Мы всегда говорим, что помогать можно весело! А на празднике «Мамины пироги» еще и вкусно! Это мероприятие уже в первый год получило много положительных отзывов – и вот уже шестой год подряд мы постараемся не только всех вкусно накормить и подготовить хорошую развлекательную программу, но и подготовим несколько сюрпризов. И, конечно, мы надеемся, что за время праздника нам удастся собрать необходимую сумму для помощи детям» - Елена Алексеевна, руководитель Фонда им. Алены Петровой.

В этом году все собранные на празднике средства будут направлены в помощь семье Аганиных.

Паша Аганин - подопечный нашего фонда, в начале года ему была сделана операция по удалению опухоли. А в ноябре у семьи полностью сгорел дом. В семье Аганиных - пятеро детей, пожар стал для настоящим испытанием. Администрация выделяет жилье для семьи, но на обустройство и покупку вещей нужны средства. Подробности можно узнать по ссылке.

Праздник пройдет 24 ноября с 12.00 до 16.00. Вход свободный.

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