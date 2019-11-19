Суд ввел реализацию имущества совладелицы закрывшегося томского ритейлера «Радуга вкуса»

19 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Арбитражный суд Томской области ввел процедуру реализации имущества в отношении совладелицы закрывшегося ритейлера «Радуга вкуса» Елены Хайкис сроком на 6 месяцев, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

К настоящему моменту в реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 79,13 млн рублей, в том числе 63,1 млн рублей намерен взыскать Сбербанк, еще 14,3 млн рублей — ООО «Эволюция».

Долг перед Сбербанком сложился из-за поручительства совладелиц ритейлера (Елены Хайкис и Ирины Решетниковой) в счет обеспечения обязательств ООО «Счастье есть» (одного из трех юридических лиц, управлявших ритейлером) по договору о возобновляемой кредитной линии. При этом к моменту заключения сделки все юрлица ритейлера («Счастье есть», «Розница-Маркет» и «Радуга чудес») совокупно должны были кредиторам 108,7 млн рублей.

Из картотеки арбитражных дел также следует, что суд 14 января 2020 года рассмотрит заявление финансового управляющего о признании сделки Елены Хайкис со Сбербанком недействительной.

При этом предположительная балансовая стоимость имущества должника, по данным на 31 декабря 2018 года, составляет 471,4 тыс. рублей. Инвентаризация имущества не проводилась.

Суд также назначил Римму Губкину финансовым управляющим Хайкис.

Заседание по рассмотрению отчета управляющего назначено на 9 апреля.

Как сообщалось, у «Радуги вкуса» в конце 2018 года начали быстро накапливаться долги перед поставщиками и арендодателями. Ритейлер, владевший 22 супермаркетами, работал в Томске с 2008 года, однако, в начале декабря 2018 года все магазины практически одновременно закрылись. Поставщики продукции перестали поставлять сети товары, поскольку та накопила перед ними просроченную дебиторскую задолженность.

Сеть зарегистрирована в виде трех юридических лиц — ООО «Счастье есть», ООО «Радуга чудес» и ООО «Розница маркет». В настоящее время в «Радуге чудес» и «Рознице-Маркет» введена процедура конкурсного производства, в «Счастье есть» — наблюдение (ближайшее заседание по рассмотрению дела по существу — 9 января).

Совокупная неконсолидированная выручка трех ООО в 2017 году составила 1,42 млрд рублей, в 2018 году — 1,14 млрд рублей.

Кроме того в мае суд признал банкротом совладелицу бизнеса Ирину Решетникову и ввел в отношении нее процедуру реализации имущества.

Сеть была основана в 2008 году местным бизнесменом Максимом Хайкисом. В 2013 году он был убит по заказу новосибирского предпринимателя (и заказчик, и исполнитель убийства получили длительные сроки заключения). После смерти Хайкиса бизнес перешел его супруге Елене Хайкис, в числе совладельцев — ее сын Лев Хайкис и Ирина Решеникова.

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