Две аварии произошли на одном участке трассы Томск - Мариинск
18 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня вечером, 18 ноября, на трассе Томск - Мариинск произошли два ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 19.00 на 15 километре трассы. Здесь столкнулись два встречных автомобиля ВАЗ-2115 и Honda HR-V. Затем здесь столкнулись Volkswagen, Honda и грузовик Iveco.
По предварительным данным, трое участников первого ДТП, и двое второго доставлены в медучреждение для осмотра.
Отмечается также, что движение транспорта по автодороге не перекрывалось. На месте работают сотрудники ГИБДД, регулируют движение.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: 70.мвд.рф
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