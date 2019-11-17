Две аварии произошли на одном участке трассы Томск - Мариинск

Томский Обзор / Фото: 18 ноября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня вечером, 18 ноября, на трассе Томск - Мариинск произошли два ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.00 на 15 километре трассы. Здесь столкнулись два встречных автомобиля ВАЗ-2115 и Honda HR-V. Затем здесь столкнулись Volkswagen, Honda и грузовик Iveco.

По предварительным данным, трое участников первого ДТП, и двое второго доставлены в медучреждение для осмотра.

Отмечается также, что движение транспорта по автодороге не перекрывалось. На месте работают сотрудники ГИБДД, регулируют движение.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: 70.мвд.рф

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