Томские школьники напишут и проиллюстрируют книгу о мире будущего

18 ноября 2019 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Томские школьники смогут принять участие в создании книги о мире будущего. Ребятам предлагают стать иллюстраторами и писателями в рамках конкурса «Будущее время Поколения М», организованного МТС, издательством «АСТ» (редакция «Аванта») и благотворительным фондом «Система».

Стать участниками конкурса «Будущее время Поколения М» могут дети от 11 до 18 лет из любого уголка Томской области. Для этого необходимо создать короткий рассказ или иллюстрацию по одной из конкурсных тем и загрузить свою работу на сайт проекта до 12 апреля 2020 года. Юным писателям и художникам предлагается пофантазировать по одному или нескольким из шести направлений: «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего». Из лучших работ редакция «Аванта» издательства «АСТ» создаст иллюстрированную энциклопедию, которая поступит на прилавки российских книжных магазинов в 2020 году. Обложку издания украсит также одна из детских конкурсных работ, которая будет выбрана жюри и «оживлена» с помощью инструментов дополненной реальности.

Специально для участников конкурса «Будущее время Поколения М» на сайте проекта открыта бесплатная образовательная программа, которая поможет молодым футурологам лучше сориентироваться в мире современных технологий, получить новые идеи и расширить поле для фантазии.

Экспертами конкурса станут космонавт Федор Юрчихин, председатель Гильдии словесников Антон Скулачев, председатель Совета по детской книге России Виктор Чижиков, научный журналист Андрей Константинов, психолог, автор популярных книг по психологии для школьников Ирина Чеснова, известные дизайнеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, знаменитый книжный график и иллюстратор сотни книг, главный художественный редактор «Аванты» Екатерина Гордеева, а также эксперты по цифровым технологиям МТС: руководитель центра инноваций МТС Владимир Хренков, руководитель центра Искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер и другие.

«Партнерство с издательством „АСТ“ и благотворительным фондом „Система“ позволило запустить комплексный конкурс „Будущее время Поколения М“, чтобы дать начинающим писателям и художникам Томска уникальную возможность — уже в таком юном возрасте стать соавтором „энциклопедии будущего“. Уверена, у томских ребят есть свежие идеи и потенциал заявить о себе и, возможно, стать новыми лицами российской фантастики», — рассказала директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко.

«Конкурс „Будущее время Поколения М“ для нас — это смелый эксперимент, в ходе которого мы хотим вовлечь максимально широкую аудиторию детей в создание научно-популярной книги, которая будет интересна их сверстникам. И интернет для этого — самая правильная площадка. Надеемся, что образовательная программа в онлайне от мастеров проекта позволит вдохновить участников и задать тон для их творчества, а по итогам интернет-соревнования мы получим большое количество работ высокого уровня, которые сделают „энциклопедию будущего“ по-настоящему захватывающей», — директор департамента детской литературы издательства «АСТ» Ольга Муравьева.

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