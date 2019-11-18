С завтрашнего дня в Томске временно ограничат движение по Богашевскому тракту

Томский Обзор / Фото: 18 ноября 2019 // Фото: Pixabay.com

Завтра утром, 19 ноября, в Томске бригады ООО «СибСпецСтрой» приступят к работам по выносу сети водопровода под Богашевским трактом, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы будут проходить до 24.00 четверга, 21 ноября. В это время будет затруднено движение по Богашевскому тракту в районе дома №2 по ул.19 Гв.Дивизии. Уточняется, что для транспорта будут открыты по одной полосе в каждом направлении.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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