С завтрашнего дня в Томске временно ограничат движение по Богашевскому тракту
18 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Завтра утром, 19 ноября, в Томске бригады ООО «СибСпецСтрой» приступят к работам по выносу сети водопровода под Богашевским трактом, сообщает пресс-служба мэрии.
Работы будут проходить до 24.00 четверга, 21 ноября. В это время будет затруднено движение по Богашевскому тракту в районе дома №2 по ул.19 Гв.Дивизии. Уточняется, что для транспорта будут открыты по одной полосе в каждом направлении.
Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.
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