В Томске открывается выставка к 90-летию Александра Евтихиева

Томский Обзор / Фото: 18 ноября 2019 // Фото: Artmuseumtomsk.ru

Завтра, 19 ноября, в Томском областном художественном музее состоится открытие выставки, посвященной 90-летию со дня рождения томского художника Александра Евтихиева.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в экспозиции будут представлены произведения, собранные работниками музея из частных коллекций, а также из архивов родственников художника.

Александр Евтихиев выполнял тематические композиции, пейзажи, занимался монументальной и станковой живописью. Его кисти принадлежат произведения, среди которых «Хозяин тайги», «Томск. Окраина», «Сумерки», серии офортов «Росомаха, таежная река», «Томские кружева», «Костры горящие».

Познакомиться с творчеством художника томичи смогут до 22 декабря.

Александр Васильевич Евтихиев (1929-1979) — известный томский художник: график, живописец, монументалист, учился в Академии художеств, Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Член Союза художников СССР с 1970.

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