Памятник архитектуры «Пассаж Второва» отремонтируют в Томске

18 ноября 2019 / Томский Обзор

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил более 10 млн рублей на проект и смету работ по сохранению памятника архитектуры регионального значения «Пассаж Второва», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

«Капитальный ремонт крыши и фасада исторического здания запланирован на следующий год. Проектная документация уже получила положительное заключение историко-культурной экспертизы. В ходе ремонта также планируется убрать с фасада кондиционеры», — говорится в пресс-релизе.

Для подготовки к капремонту на крыше здания установили временные противоаварийные конструкции.

Здание «Пассажа Второва» было построено в Томске на улице Почтамтской (ныне проспект Ленина) в 1905 году миллионером Александром Второвым.

До революции там располагались магазин, гостиница «Европа», затем Дворец труда, театральная студия, кинотеатр. Сейчас здание занимают органы государственной власти, библиотека имени Пушкина, торговый центр.

Существует легенда, что из подвалов пассажа начинались подземные ходы, проложенные к особняку Второва и катакомбам Томска. Якобы через эти подземные ходы в 1919 году сбежал управляющий магазином, предварительно распродав за полцены оставшиеся товары.

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