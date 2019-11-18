В Томской области рабочий день перенесли с 31 на 28 декабря

18 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

В Томской области рабочий день 31 декабря переносится на субботу, 28 декабря. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Жвачкин, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику», - сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин сегодня, 18 ноября, на аппаратном совещании в администрации региона.

Также глава региона рекомендовал исполнительным органов государственной власти и органам местного самоуправления предусмотреть аналогичный порядок организации рабочего времени.

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