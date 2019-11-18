Томские врачи спасают подростка, который поставил эксперимент по удушению веревкой

18 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Департамент здравоохранения Томской области

Накануне, 17 ноября, в Томске в больницу скорой медицинской помощи №2 попал 15-летний подросток с механической асфиксией, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

В сообщении уточняется, что молодой человек решил поставить эксперимент с удушением веревкой. Таким образом экспериментатор хотел узнать, сколько он продержится без кислорода. Отмечается также, что инцидент произошел в одном из учреждений дополнительного образования Томска.

«Ребенка доставили на «скорой» в крайне тяжелом состоянии. Мальчика сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас продолжается инфузионная терапия, направленная на купирование последствий удушения: гипоксии и отека головного мозга. Прогнозы пока делать очень сложно, мы делаем все возможное», - прокомментировал главный врач больницы скорой медицинской помощи №2 Андрей Караваев.

Вызов станцию скорой медицинской помощи Томска поступил в 13.57. Взрослых позвал друг пострадавшего, который находился рядом и наблюдал за происходящим. Уже в 14.07 первая бригада врачей приехала на место вызова. С диагнозом «механическая асфиксия, мозговая кома и судорожный синдром» ребенок был доставлен в больницу. Во время транспортировки в детскую больницу ребенку проводили постоянные реанимационные мероприятия.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Департамент образования администрации Томска проводит по данному факту служебную проверку.

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