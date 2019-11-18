Авиарейс из Томска в Паттайю задерживается на 7,5 часов по технической причине

18 ноября 2019 / Томский Обзор

Вылет рейса RL 8549 Томск — Паттайя авиакомпании «Роял Флайт» задерживается, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Томскую транспортную прокуратуру.

«Рейс задерживается по технической причине. На него зарегистрировано 235 пассажиров, им предоставили напитки и питание, желающих разместили в гостинице. Мы проверяем соблюдение прав пассажиров», — сказал сотрудник надзорного ведомства.

По данным онлайн-табло томского аэропорта, рейс RL 8549 должен был вылететь в 04:30, на данный момент отправление назначено на 12:00.

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