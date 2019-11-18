Северчанка оплатила кредит после того, как её машину увез эвакуатор

18 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Северске должница оплатила долг перед банком после того, как судебные приставы увезли ее автомобиль, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Женщина задолжала банку 110 тыс. рублей. Приставы обратили взыскание на ее счета, однако, таки образом удалось погасить лишь небольшую часть долга. Позже был наложен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля должницы - Opel Corsa, а также запрет на перерегистрацию квартиры.

"Поскольку гражданка не являлась на прием к приставу и не отвечала на звонки, сотрудник отдела вместе со взыскателем выехала на адрес проживания должницы. Женщина, по обыкновению, не открыла двери служителю закона, но, поскольку автомобиль находился во дворе дома, пристав приступила к процедуре ареста и вызвала эвакуатор. Как только машину стали поднимать на платформу, должница вышла к приставам и выразила недоумение по поводу происходящего", - говорится в сообщени.

Автомобиль предварительно оценили в 200 тыс. рублей. Женщине объяснили, что в случае неоплаты долга в ближайшие дни транспорт направят на оценку, а затем на реализацию. Северчанка рассчиталась с кредитором на следующий день - в отдел пришел представитель банка и написал заявление об окончании исполнительного производства в связи с полным погашением задолженности.

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