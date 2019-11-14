В региональной Точке кипения прошел семинар по персонализации образования

14 ноября 2019 / Партнерский материал

В минувшйи понедельник, 11 ноября в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» прошёл практический семинар «Образование будущего: анализ современных проектов и инициатив».

В работе семинара приняли участие эксперты и разработчики передовых цифровых платформ образования, представители кружкового движения, инновационных предприятий региона, а также педагоги и руководители ведущих образовательных организаций региона.

На семинаре было представлено содержание альфа-версии модели платформенного персонализированного образования, пилотируемого в настоящее время в школах. Эксперты семинара поставили перед собой задачу создания представления о наработках и методиках, накопленных в ходе её подготовки. Накопленные методики и содержание настолько существенны, что неоправданно оставлять их только в пользовании разработчиков. Ресурс может оказаться значимым для базовых процессов не только школьного, но и университетского образования.

По замыслу экспертов задача персонализации связана с необходимостью приближения образовательных практик к реальности меняющегося мира, необходимостью сопроводить образование понятной системой сертификации образовательного результата. Меняются университеты, бизнес, система государственного управления и задачи школьного образования также подвержены изменению. Следовательно, модель школьного образования должна начать опираться на новую систему инструментов мотивации образовательной деятельности учеников: «как и чему учить?» должно стать предметом выбора из согласованного образовательным сообществом набора или системы инструментов. Оснащение учителя инструментарием, персонализирующим образовательные траектории, основывается на идее распределения ответственности за образовательный результат между учеником и учителем.

Ученики современной школы получают право быть очень разными. Корпус желательных компетенций прошедшего образовательную траекторию не может оставаться неизменным. В связи с этим возникает две группы взаимообусловленных образовательных задач: задача определения необходимого минимума (необходимых и достаточных компетенций для выдачи, например, документа о соответствующем образовании) и задача обеспечения возможности выбора собственной траектории в условиях большой гибкости самой модели образования (чтобы удовлетворить разницу в образовательных запросах обучающихся). Степень глубины освоения образования становится выбором ученика. Как именно обеспечить полноту выбора траектории обучения для достижения понимаемых учеником личных целей - важнейший вопрос, на который разработчиками платформенно-модульной модели персонализации образования был предложен ответ. Вариативность формата и скорости освоения учебного материала как содержание проектирования собственной учебной стратегии возлагает на ученика долю ответственности за собственный выбор и переосмысление поставленных целей.

Новое содержание образования обеспечивается деятельностной методологией, создающей одновременность достижения в обучающих практиках когнитивных и социальных целей. Педагогические смыслы нового учебного процесса создаются субъектной позицией учащегося, которая становится объединяющим принципом новой модели. Для достижения эффективности образовательного процесса его участниками определяется зона ближайшего развития - этот тезис становится базовым для закладывания системы ориентиров для учащегося. Это позволяет формулировать развивающие учебные цели и использовать разные техники обучения. Методология платформенно-модульного подхода создается выделением основных понятий (понятие близкое термину “большая идея” в модели международного бакалавриата) и ключевых целей, развертывающихся по сложности от простейших (уровня 1.0) до аналитически самостоятельно конструируемых (уровня 4.0) и сопровождающихся учебными заданиями по освоению основных умений, детализирующих образовательные цели и проверочными тестами. Эксперты также отметили, что по результатам анализа содержания имеющегося в стране учебного материала обнаружен дефицит заданий уровня 3.0 - заданий для формирования и развития навыков выше репродуктивного уровня. К разработке ключевых целей привлекались ведущие эксперты отечественной школьной педагогики. При проектировании нового образовательного процесса использовались лучшие зарубежные методики. В технологии обучения развивается умение учиться через установление немедленной обратной связи со стороны учителя или соучеников, приводящее к подтверждению или корректированию избранной стратегии обучения. Изменяется даже пространственная организация учебного класса - могут формироваться сравнительно обособленные группы для одного уровня сложности заданий или для сходных техник освоения учебных целей.

Тэги/темы: