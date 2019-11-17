Исторический «Доходный дом Макушина» пострадал от пожара в Томске, спасены восемь человек

17 ноября 2019 / Томский Обзор

В ночь на воскресенье, 17 ноября, в Томске произошел пожар в 3-этажном кирпичном доме по улице Крылова, 23/1, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«Пожарные по лестничным маршам спасли четырех человек. Еще четырех спасли с третьего этажа по трехколенным лестницам. В результате пожара в квартире на третьем этаже частично обгорели стены на площади 35 кв.м, на чердаке обгорел утеплитель на площади 30 кв.м», — говорится в пресс-релизе.

В тушении возгорания принимали участие девять единиц техники, 25 человек, причина пожара устанавливается.

По данным администрации Томской области, дом по улице Крылова, 23/1 является «Доходным домом Петра Макушина», 1912 года постройки, архитектором выступил Товий Фишель. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Макушин был основателем первой в Томске публичной библиотеки, первого в Сибири книжного магазина, а также являлся одним из инициаторов создания первого в Сибири вуза — Томского госуниверситета (ТГУ).

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