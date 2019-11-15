В Томске пройдет встреча с известным журналистом Андреем Лошаком

Томский Обзор / Фото: 15 ноября 2019 // Фото: howtoreadmedia.ru

В следующую субботу, 23 ноября, в рамках проекта «The Earth Is Flat — Как читать медиа?» в пространстве Flat (ул. Карла Маркса, 23а) состоится встреча с известным журналистом и документалистом Андреем Лошаком, лауреатом премии «Лавровая ветвь» и Гран-при конкурса «Артдоксеть».

Как сообщают организаторы, в Томске Андрей представит свой новый документальный сериал «Холивар. История Рунета».

После показа состоится публичная дискуссия о прошлом и будущем российского интернета, которому в этом году исполнилось 25 лет.



Начало в 16.00. Вход свободный, но необходима регистрация по ссылке.

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