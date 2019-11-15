Томичей приглашают на спектакль-трансформер

15 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: театр "Индиго"

В воскресенье, 17 ноября в 18.00, в зрелищном центре «Аэлита» (пр.Ленина, 78) состоится показ спектакля театра «Индиго» - «В эту ночь».

Спектакль – трансформер соединил в себе этюды фантастических сновидений в параллельных мирах. «В эту ночь» представляет собой смешение театральных жанров, использование принципов «черного кабинета». Зрелищности постановке добавляют светящиеся декорации и костюмы. Над оптическими эффектами работал художник Борис Перцев.

«В спектакле есть разные этюды из жизни, есть и горы со своей суетой, есть и книга бытия со своей философией, присутствуют уклоны в детско-кукольный спектакль», - рассказывает директор театра «Индиго» Татьяна Топчий.

Постановка рассчитана на взрослую аудиторию, она содержит в себе детские мотивы, которые любого взрослого возвращают в детство.

Постановка уже получила признание зрителей и вошла в лонг-лист Всероссийской премии «Звезда театрала» - 2019. Также спектакль будет показан 30 ноября в рамках областного театрального фестиваля «Маска».

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