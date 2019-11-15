В Томске пройдет спецпоказ биографический драмы «Предатель»

15 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено кинотеатром

В томском «Киномаксе» (ул. Розы Люксембург, 73) 19 ноября состоится специальный показ драмы «Предатель» с участием кинокритика Ады Бернатоните.

Действие фильма, основанного на реальных событиях, разворачивается в начале 1980-х. Боссы сицилийской мафии ведут борьбу за героиновый рынок. Один из мафиози, Томмазо Бушетта, пытается скрыться в Бразилии. В то время, как на его родине начинается бойня, Бушетта вынужден издалека наблюдать за тем, как его сыновей и братьев убивают в Палермо. Он понимает, что может стать следующим...

Главные роли в фильме сыграли Пьерфранческо Фавино, Луиджи Ло Кашио, Фаусто Руссо Алези, Мария Фернанда Кандиду и другие.

Сеанс пройдет в зале №4 в 19.00. Билеты можно приобрести здесь.

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