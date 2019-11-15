На Петербургском культурном форуме Фонд Потанина сделал взнос в эндаумент Томского краеведческого музея

Томский Обзор / Фото: 15 ноября 2019 // Фото: tomskmuseum.ru

Директор Томского краеведческого музея имени М. Б. Шатилова Святослав Перехожев принял участие в VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. В рамках блиц-дискуссии «#ЭффективнаяФилантропия: целевые капиталы российских музеев», которая состоялась 14 ноября в Российском этнографическом музее, он поделился своим опытом создания фонда целевого капитала для финансирования учреждения культуры.

В 2017 году Святослав Перехожев стал одним из победителей конкурса на обучение в Московской школе управления Сколково по программе повышения квалификации «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала», который проводится Благотворительным фондом Владимира Потанина в рамках программы «Эффективная филантропия». За время учебы слушатели должны были реализовать проект, связанный с созданием, пополнением или продвижением целевого капитала.

Пять эндаументов организаций, которые реализовали лучшие проекты, в 2019 году получили поощрительный взнос от Фонда Потанина в размере 5 млн рублей. Среди них – фонд целевого капитала Томского краеведческого музея имени М. Б. Шатилова. В ходе Санкт-Петербургского форума состоялось торжественное вручение сертификата на пополнение эндаумента этого музея.

Помимо Святослава Перехожева в дискуссии о возможностях успешного партнерства филантропического сектора и некоммерческих организаций в сфере культуры приняли участие:

Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина;

Ольга Драничкина, исполнительный директор Фонда поддержки Государственной Третьяковской галереи;

Владимир Лузан, директор Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова;

Модератор встречи – Алефтина Сатикова, руководитель пресс-центра Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС.

В рамках дискуссии Святослав Перехожев ответил на ряд вопросов модератора и поделился экспертным мнением о востребованности эндаументов.

«Когда мы учреждали фонд целевого капитала, мы считали, что его это событие будет поводом для создания новой стратегии развития нашего музея, – отметил Святослав Перехожев. – Согласно этой стратегии, музей должен стать интересным для всех людей, он должен помогать в повседневной жизни и, более того, давать уверенность в завтрашнем дне. Только тогда может сложиться действительно стратегическое партнерство с обществом, со стейкхолдерами, без которого ни о каком успехе фонда целевого капитала говорить нельзя. И, конечно, хотелось бы отдельно отметить Фонд Потанина, создающий ту среду, благодаря которой мы становимся людьми, способными менять мир вокруг себя».

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