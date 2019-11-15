Томское УФАС назначило 7,7 млн руб штрафа участникам медицинского картеля

Томский Обзор / Фото: 15 ноября 2019 // Фото: Pixabay.com

Управление ФАС России по Томской области назначило участникам медицинского картеля — ООО «Томскинтерсервис» и ООО «Медицинская компания «Томскинтерсервис» — штраф на общую сумму 7,7 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УФАС.

Штраф за участие в картеле в рамках торгов по закупке изделий медицинского назначения для учреждений Томска в 2016–2017 годах для ООО «ТИС» составил 4,809 млн рублей, для ООО «МК «ТИС» — 2,896 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в апреле 2019 года Томское управление ФАС признало шесть компаний участниками картельного сговора при торгах на поставку медицинских материалов в 2014–2017 годах. Участниками сговора стали томские ООО «Оптима», ООО «Мед-альянс», ООО «ЦДМ», ООО «Интер-мед» и группа лиц, состоящая из ООО «Томскинтерсервис» и ООО «Медицинская компания «Томскинтерсервис». В отношении ЦДМ производство по делу прекращено в связи с истечением срока давности, а «Оптима», «Мед-альянс» и «Интер-мед» к тому моменту были уже ликвидированы.

Доход картеля, по оценке экспертов УФАС, составил 1,3 млрд рублей. Но в пределы трехлетнего срока давности вошли только 96 из 148 закупочных процедур на общую сумму 709 млн рублей. В числе заказчиков этих закупок были Томская областная клиническая больница, Томский научно-исследовательский медицинский центр (НИИ кардиологии, НИИ онкологии), Сибирский государственный медицинский университет.

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