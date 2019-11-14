Томская судоходная компания приостановила работу парома в Колпашевском районе

14 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Томская судоходная компания приостановила работу паромной переправы через реку Обь в Колпашеском районе из-за погоды, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В связи с понижением температуры, увеличением ледяных полей, движущихся по Оби в районе Колпашева, а также для предотвращения чрезвычайных ситуаций и безопасности пассажиров и автотехники работа парома приостановлена до окончательного установления ледяного покрова», — сообщил руководитель отдела ГО, ЧС и безопасности населения администрации Колпашевского района Евгений Комаров.



Всю актуальную информацию о работе переправы можно узнать в районной Единой дежурно-диспетчерской службе по телефону 8 (38254) 5-10-19.

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