Томичам расскажут о секретах популярности литовской фотографии

Томский Обзор / Фото: 14 ноября 2019 // Фото: Instagram.com/tomsk.karta_history/

Сегодня, 14 ноября, в Томске в Сибирском филиале ГМВЦ «РОСИЗО» (пер.Нахановича, 3а) пройдет лекция, посвященная литовской фотографии. Мероприятие организовано в рамках документального проекта «Томск. Карта историй», сообщают организаторы в Instagram.

Европа и Америка ещё во времена СССР увидела на страницах журналов фотографии именно литовских фотографов: резкие ракурсы, крупные Палны и максимальная графичность привлекли внимание всего мира.

Наталья Бочкова - преподаватель Высшей Школы Журналистики ТГУ, расскажет о тайнах и достижениях фотографии Литвы, познакомит с процессом работы классиков литовской фотографии и покажет работы Антанаса Суткус, Ромуальдаса Ракаускас, Александраса Мацияускас и Ромуалдаса Пожерскис.

Фотографическое понятие «Скука» раскроется во второй части лекции. Лектор обратит внимание на повседневные, обыденные вещи в фотографии.

«Банальные предметы и безликие пространства соответствуют новой эстетике литовской школы фотографии, тем самым приносят в мир искусства новый парадоксальный художественный опыт»,- сообщают организаторы.

Начало лекции в 18.30.

Проект «Томск. Карта историй» — это образовательная площадка для фотографов, желающих совершенствоваться в документальной фотографии и фотожурналистике. Проект стартовал в сентябре 2019 года. Он посвящен истории деревянных зданий города, их жителям, обычаям и традициям.

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