Томские строители и производственники смогут следить за работниками, создавая их «цифровые копии»

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 14 ноября 2019 // Фото: Pixabay.com

Томские предприятия могут воспользоваться датчиками для наблюдения за передвижением работников в производственной, добывающей и строительных сферах. Для этого разработанные МТС IoT-устройства создают «цифровые копии» сотрудников, что позволяет в режиме реального времени отслеживать их местоположение и то, чем они занимаются.

Как сообщила на своей странице в Facebook директор томского филиала компании МТС Марина Фещенко, устройство помогает одновременно повышать уровень безопасности и контролировать эффективность труда на производстве — соблюдение рабочего графика на предприятии и фактическое проведение технического обслуживания и ремонта оборудования. Для Томского региона технология особенно актуальна в строительной и нефтедобывающей сферах.

Решение состоит из носимого телеметрического модуля, который может быть встроен в различное оборудование или спецодежду, Bluetooth-маяков, размещенных по периметру помещения, и программного обеспечения. Данные, полученные с датчиков, могут храниться как на собственном сервере, так и в облачной инфраструктуре. Технология не требует дополнительного обучения рабочих: достаточно надеть спецодежду — система активируется автоматически.

При вхождении в опасные зоны датчик отправляет уведомление в центр управления системой, и может предупреждать об опасности самого сотрудника. Оборудование оснащено тревожной кнопкой, а определение местоположения с точностью до трех метров позволяет увеличить скорость эвакуации сотрудников в случае чрезвычайных ситуаций и оказать помощь пострадавшим в течение «золотого часа». Таким образом, продукт позволяет снизить количество травм на производстве.

В начале 2019 года МТС первой из операторов запустила сеть NB-IoT в Томской области и запустила IoT-платформу, позволяющую интегрировать в единую систему датчики, подключенные через различные протоколы: 2G, 3G, 4G, Wi-Fi и NB-IoT.

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